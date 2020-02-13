Битва за Донбасс: Киев созывает Генассамблею ООН в ответ на сбор Москвой Совбеза ООН

Украина инициировала на 20 февраля заседание Генеральной ассамблеи ООН «по ситуации на временно оккупированных территориях».

Накануне Российская Федерация запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности ООН в связи с невыполнением Украиной Минских соглашений, которым исполняется уже пять лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», созвать Генассамблею ООН по Донбассу потребовал МИД Украины.

«Двадцатого февраля этого года по инициативе Украины Генеральная ассамблея ООН проведет специальное заседание по ситуации на временно оккупированных территориях Украины», – говорится на сайте украинского ведомства.

Сообщается также, что в дискуссии примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским высказала обеспокоенность в связи с усилением обстрелов в Донбассе.

Меркель крайне озабочена как активизацией боевых действий по всей линии соприкосновения, так и полным остутствием комментариев официальных лиц Украины по этому поводу.

Кроме того, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев сорвал выполнение резолюции декабрьской 2019 года встречи «нормандской четвёрки».

По его словам, проведение назначенного на апрель очередного «нормандского саммита» уже не имеет смысла.

Как сообщал «Новый День», ранее Москва направила в Вену постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, где он жёстко раскритиковал Киев по всему комплексу российских претензий к Украине.

Обвинения Москвы постпред огласил постоянному совету ОБСЕ.

В первую очередь, Лукашевич обратил внимание европейцев на упорное нежелание Украины выполнять Минские соглашения.

Симферополь, Валентин Карамазов

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