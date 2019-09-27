Трамп демонстративно отстранился от проблем Украины с Россией

Итог встречи президентов Украины и США в Нью-Йорке чётко свидетельствует о том, что Дональд Трамп не собирается посредничать в конфликте на востоке Украины и присоединяться к «нормандскому формату».

Американского президента в связи с Украиной не интересует ничего, кроме расследования коррупционных связей в «Незалежной» Хантера Байдена – сына главного соперника Трампа на предстоящих выборах в США Джо Байдена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский политолог Михаил Погребинский.

По его словам, Трамп окончательно отстранился от украинских проблем с Донбассом и Россией.

«Представления о том, что хотелось бы команде Зеленского подключить к нормандскому формату Трампа, еще кого-то, премьера Великобритании, хотя эта тема в явной форме уже не фигурирует в словах команды Зеленского. Тем не менее, какие-то ожидания такого типа есть. Недавно сказал лидер фракции «Слуга народа» Арахамия, что еще есть такой вариант. Нет такого варианта!

Более того, основная печаль заключается в том, что Трамп отстранился, демонстративно отстранился, не только от нормандского формата, а вообще от прямой помощи в урегулировании кризиса в отношениях Украины и России. Он дал понять, что правильно было бы, если бы Зеленский напрямую вышел бы на переговоры с Владимиром Путиным и высказал предположение, что тогда при доброй воле сторон они нашли бы выход из этого тупика, в котором оказались эти отношения. Это неожиданно», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Напомним, во время своей встречи с украинским президентом в Нью-Йорке Трамп дважды указал Зеленскому на необходимость примирения с Россией.

«Путин хотел был что-то сделать (для установления мира)... Я думаю, что вы и президент Путин могли бы собраться вместе и решить ваши проблемы», – заявил президент США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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