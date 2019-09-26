Трамп дважды указал Зеленскому на необходимость примирения с Россией

Президент США Дональд Трамп считает хорошим заделом недавний обмен заключёнными между Украиной и Россией и посоветовал Владимиру Зеленскому продолжать в том же духе, добиваясь полного окончания конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом американский лидер заявил на совместной встрече с украинским президентом в присутствии журналистов.

В самом начале разговора Дональд Трамп приветствовал обмен пленными между Москвой и Киевом и отметил, обращаясь к Зеленскому, что «у вас большой прогресс с Россией, продолжайте его и закончите это несчастье», имея в виду конфликт на востоке Украины.

В конце встречи Трамп ещё раз обратился к Зеленскому с советом встречаться и договариваться с президентом России.

«Путин хотел был что-то сделать (для установления мира)... Я думаю, что вы и президент Путин могли бы собраться вместе и решить ваши проблемы. И я знаю, вы пытаетесь», – заявил президент США.

В свою очередь, Владимир Зеленский уклонялся от поддержания разговора о мире с Россией и быстро переходил на другие темы.

Вместе с тем, украинский президент, видя настрой Трампа, не решился поднимать вопрос о давлении на Россию и усилении санкций против Москвы, к чему накануне с жаром призывал с трибуны ООН.

Симферополь, Валентин Карамазов

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