Меркель и Макрон не звонят Зеленскому

Лидеры Франции и Германии не звонили президенту Украины Владимиру Зеленскому после скандала, связанного с публикацией стенограммы телефонных переговоров, где Зеленский нелестно отзывается об Ангеле Меркель и Эмманюэле Макроне.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил помощник президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос журналистов, поступают ли Зеленскому звонки из Берлина и Парижа в связи с подготовкой к предстоящему в октябре саммиту «нормандской четвёрки» (Германия, Франция, Россия, Украина).

По мнению Ермака, отношения Украины с Германией и Францией не претерпели никаких изменений, так как никто не объявлял о сворачивании консультаций в рамках «нормандского формата» и снижении темпа европейско-украинских отношений.

«Никто не звонил, я думаю, что сегодня общение лидеров происходит тогда, когда в этом есть случай, есть необходимость.

Еще раз хочу повторить, что тот темп и та основа консультаций, которые мы имеем с Францией и Германией, она не претерпела никаких изменений. Я думаю, что она будет продолжаться в таком формате», – заверил украинцев помощник Зеленского и добавил, что «в ближайшее время у лидеров стран будет возможность пообщаться именно на саммите «нормандской четверки».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом пожаловался на недостаточную помощь и плохое отношение к Украине Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, а также на их нежелание усиливать санкции против России.

«Могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны.

Выходит так, хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, но технически США куда больший партнер, чем Евросоюз», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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