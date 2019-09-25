Зеленский в разговоре с Трампом заискивал и жаловался на Меркель и Макрона

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом пожаловался на плохое отношение к Украине Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, а также на их нежелание усиливать санкции против России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», стенограмма разговора, сотоявшегося в августе, была опубликована по настоянию американских конгрессменов от Демократической партии.

В телефонной беседе с Зеленским Дональд Трамп отметил что США «много делают для Украины», тогда как Германия «почти ничего не делает».

«Я вам скажу, что мы много делаем для Украины. Тратим много времени и сил. Гораздо больше, чем европейские страны, хотя они и должны помогать вам гораздо больше. Германия почти ничего для вас не делает. Они только разговаривают и я думаю вам нужно им об этом сказать.

Когда я говорил с Ангелой Меркель, то она обсуждает Украину, но ничего дня нее не делает. И много европейских стран поступают так же. Но США очень, очень хорошо обращаются с Украиной. И я бы не сказал, что это всегда обоюдно, потому что происходят и нехорошие вещи, но Соединенные Штаты хорошо относятся к Украине», – заявил американский президент.

В свою очередь, Зеленский с готовностью поддержал Трампа и, кроме Ангелы Меркель, пожаловался ему ещё и на «плохое поведение» президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Да, вы абсолютно правы, даже не на 100, а на 1000 процентов. И могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны. Выходит так, хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, но технически США куда больший партнер, чем Евросоюз.

Особенно когда мы говорим о санкциях против Российской Федерации. Я также хотел бы вас поблагодарить за большую поддержку в сфере обороны. Мы готовы продолжать сотрудничество и дальнейшие шаги. Если конкретно – то готовы покупать больше «Джавелинов» у США для нужд обороны», – попрошайничал украинский президент.

Между тем, судя по первым комментариям украинских экспертов, Зеленский своими откровениями поставил себя в очень сложное положение, так как в Европе убедились, что Киев стремится работать на США против ЕС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.09.19

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