Немцы напомнили Зеленскому, сколько денег Германия истратила на Украину

В Германии не согласны с обвинениями президента Украины в том, что Берлин недостаточно помогает «Незалежной».
О жалобах Зеленского Трампу на Германию и Францию стало известно из опубликованной стенограммы телефонного разговора украинского и американского президентов.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», общую сумму помощи, которую Берлин направил Киеву с начала конфликта в Донбассе подсчитали журналисты Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, Германия израсходовала на Украину 1,4 миллиарда евро.
Кроме этого, в Киев были направлены 110 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи, 500 миллионов финансовых кредитов и 25 миллионов на стабилизационные меры.
В издании также подчеркнули, что Берлин является едва ли не главным проводником европейских антироссийских санкций.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом пожаловался на плохое отношение к Украине Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, а также на их нежелание усиливать санкции против России.
«Могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны.
Выходит так, хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, но технически США куда больший партнер, чем Евросоюз», – заявил Зеленский.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 26.09.19
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