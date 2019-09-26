Немцы напомнили Зеленскому, сколько денег Германия истратила на Украину

В Германии не согласны с обвинениями президента Украины в том, что Берлин недостаточно помогает «Незалежной».

О жалобах Зеленского Трампу на Германию и Францию стало известно из опубликованной стенограммы телефонного разговора украинского и американского президентов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», общую сумму помощи, которую Берлин направил Киеву с начала конфликта в Донбассе подсчитали журналисты Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, Германия израсходовала на Украину 1,4 миллиарда евро.

Кроме этого, в Киев были направлены 110 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи, 500 миллионов финансовых кредитов и 25 миллионов на стабилизационные меры.

В издании также подчеркнули, что Берлин является едва ли не главным проводником европейских антироссийских санкций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом пожаловался на плохое отношение к Украине Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона, а также на их нежелание усиливать санкции против России.

«Могу сказать следующее. Я также общался с Ангелой Меркель и тоже с ней встречался. Говорил и виделся с Макроном. И я им говорил, что они делают недостаточно по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Не работают для Украины так, как они должны.

Выходит так, хотя по логике ЕС и должен быть нашим самым большим партнером, но технически США куда больший партнер, чем Евросоюз», – заявил Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.09.19

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