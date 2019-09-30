Немецкий политолог: Украина – гиря на шее Германии

Германия устала от неблагодарной Украины и намерена как можно быстрее «закрыть эту проблему».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии украинским СМИ заявил известный немецкий эксперт и политолог Александр Рар.

По его словам, в Берлине крайне возмущены и разочарованы словами президента Украины в беседе с Дональдом Трампом о том, что Германия недостаточно помогает Украине и заявляют, что терпеть такое отношение официального Киева «дальше некуда».

«В Германии всё больше и больше говорят: «Ну, надо решить эту проблему, надо решить украинскую проблему как можно скорее, она не должна у нас висеть как гиря на шее», – заявил Рар.

Упрёки президента Зеленского в адрес Берлина, по мнению политолога, наносят удар по усилиям Европы в урегулировании конфликта в Донбассе.

«Это вычеркивает все посреднические и другие политические шаги, которые Франция и Германия, другие страны ЕС предпринимали, чтобы стабилизировать ситуацию», – приводит «ФАН» слова немецкого политолога.

Кроме того, Рар подчеркнул, что Германия и Франция отныне перестанут учитывать бесконечные «капризы» Украины в рамках «нормандского формата» и будут жёстко настаивать на выполнении Киевом «формулы Штайнмайера».

Напомним, ранее немецкий политолог заявил, что не существует ни одного объективного обстоятельства, позволяющего всерьёз рассматривать возможность вступления Украины в Евросоюз или НАТО.

По мнению Александра Рара, вопрос вступления Украины в западные организации уже ушёл из повестки дня, так как «Незалежная» безнадёжно упустила время для проведения реформ, которых от неё ждали.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.09.19

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