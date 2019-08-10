В Германии поставили крест на членстве Украины в ЕС и НАТО

Не существует ни одного объективного обстоятельства, позволяющего всерьёз рассматривать возможность вступления Украины в Евросоюз или НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный немецкий эксперт и политолог Александр Рар.

По словам политолога, вопрос вступления Украины в западные организации уже ушёл из повестки дня, так как «Незалежная» безнадёжно упустила время для проведения реформ, которых от неё ждали.

Кроме того, правительства западных стран боятся идти на «жесточайший конфликт» с усилившейся Россией.

«Если объективно посмотреть на вещи и назвать всё своими именами, я не могу себе ни при каких обстоятельствах представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО.

Если Украина становится членом НАТО, это значит, что Запад идёт умышленно на жесточайший конфликт с Россией. Может быть на грани войны.

Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её тоже принимать не будут. Мы об этом говорим уже 15 лет. За 15 лет теоретически можно было совсем другие реформы провести. Они не проводились, а сейчас время упущено.

15 лет назад, может быть, ещё был шанс войти в Европейский Союз. Да и тогда ЕС был гораздо сильнее, мощнее и богаче, чем сегодня. Сегодня Европейский Союз сам слабеет. Расширения его на восток не будет», – приводит слова Рара «ПолитНавигатор».

Напомним, немецкий политолог заявил, что В 2014 году Запад не ожидал от экс-президента Украины Виктора Януковича бегства в Россию вместо подавления госпереворота.

По данным эксперта, в случае решительных действий украинского президента по подавлению путча – США, НАТО и Евросоюз готовились поддержать отделение от Украины западных областей страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

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