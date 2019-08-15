Плевать на Европу: США разрешили Украине претендовать на членство в НАТО

США с радостью приветствуют заявку Украины на членство в Североатлантическом альянсе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью «Европейской правде» заявил временно исполняющий обязанности посла США на Украине Уильям Тейлор.

«Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и Министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью приветствуем заявку Украины о членстве», – заявил американский дипломат.

Между тем, ранее известный немецкий эксперт и политолог Александр Рар заявил, что не существует ни одного объективного обстоятельства, позволяющего всерьёз рассматривать возможность вступления Украины в Евросоюз или НАТО.

«Если объективно посмотреть на вещи и назвать всё своими именами, я не могу себе ни при каких обстоятельствах представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО.

Если Украина становится членом НАТО, это значит, что Запад идёт умышленно на жесточайший конфликт с Россией. Может быть на грани войны.

Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её тоже принимать не будут. Мы об этом говорим уже 15 лет. За 15 лет теоретически можно было совсем другие реформы провести. Они не проводились, а сейчас время упущено.

15 лет назад, может быть, ещё был шанс войти в Европейский Союз. Да и тогда ЕС был гораздо сильнее, мощнее и богаче, чем сегодня. Сегодня Европейский Союз сам слабеет. Расширения его на восток не будет», – констатировал Рар.

Симферополь, Валентин Карамазов

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