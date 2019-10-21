Кабмин призвал украинцев не быть фетишистами в вопросе членства в ЕС и НАТО

Недавний отказ албанцам и македонцам в приёме в Евросоюз свидетельствует о том, что ни отчаянное стремление, ни приведение собственных законов и норм в соотвествие с европейскими требованиями не гарантирует Украине членства в ЕС и НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на мероприятии «Украина – НАТО: что на столе переговоров?» в Киеве заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба.

«Вы видите, что произошло с Северной Македонией и Албанией, которых тянули за руки и обещали, в которых вливали деньги, которых ломали в некоторых вопросах через колено, обещая, что потом будете в ЕС и все наладится. В НАТО ситуация не легче, потому какие бы сейчас слова ни говорились, никто сейчас нигде не может пообещать членство. Давайте говорить людям правду», – призвал украинский чиновник.

«Не надо превращать вопрос членства в фетиш. Это очень важно. Мы не делаем это членство ради членства, мы делаем это для людей, мы делаем это для нашей страны, это фундаментально», – добавил Кулеба.

Напомним, ранее соратник Зеленского уже заявлял, что Украина не имеет шансов официально присоединиться к Плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО и рассчитывать на вступление в Альянс.

Однако, по мнению Кулебы, это не мешает «Незалежной» трансформировать армию и ВПК таким образом, чтобы стать полноценной страной НАТО де-факто.

«После того, как в 2008 году не была положительно воспринята поданная Украиной заявка о присоединении к Плану действий по членству (ПДЧ), ничего кардинально по сей день в этом вопросе не изменилось. Мы пока не имеем шансов получить ПДЧ», – заявил Кулеба в интервью украинскому филиалу американского «Радио Свобода».

Поэтому, считает он, Украине необходимо «сосредоточиться не на том, чтобы подавать очередную заявку, а сосредоточиться на том, чтобы осуществлять те внутренние реформы, внедрять те стандарты НАТО, которые позволят достичь взаимосовместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО».

По словам вице-премьера, такая тактика приведёт к тому, что, даже не вступая в НАТО, «Незалежная» станет восприниматься Западом как страна, которая ничем не отличается от других членов Альянса.

«То есть тактика в том, чтобы двигаться к членству в НАТО через непосредственную фактическую интеграцию, а не через политические заявления», – резюмировал Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.10.19

В Крыму изнасиловали семилетнюю девочку. / Москва пока не видит условий для встречи «нормандской четвёрки». / Киевский суд возобновил дело о вмешательстве Украины в американские выборы 2016 года. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»