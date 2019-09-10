«Выдохнуть и успокоиться»: в партии Зеленского призвали прекратить разговоры о вступлении в ЕС

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, депутат от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко призвал Украину успокоиться и не ждать приглашения в Европейский Союз, как минимум, 5-10 лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью украинскому телевидению.

«Европейский Союз не готов нас принимать, мы не готовы быть членом Европейского Союза. Суть того, что между нами происходит, определена Соглашением об ассоциации, с которым концептуально тоже есть проблема… Пока что, учитывая кризисное состояние в Европе, с точки зрения существования их единства и консолидации, они не готовы будут в ближайшие 5-10 лет отвечать на этот вопрос», – сказал Яременко и попросил всех «выдохнуть и успокоиться».

«Реальность в том, что тебя должны туда пригласить. Тебя должны «хотеть» в этом союзе. Европейский Союз в ближайшее время нас не захочет. Мы слишком велики для них и слишком проблемны, чтобы нас абсорбировать положительным образом, чтобы нас сделать частью себя. Поэтому приглашение к членству в ЕС мы не получим в течение ближайших 5-10 лет», – констатировал соратник президента Украины и добавил для приунывших телеведущих, что команда Зеленского «попытается изменить ситуацию».

Напомним, на днях в МИД «Незалежной» заявили, что Украина согласится только на полноценное членство в Евросоюзе и отвергает любые предложения по особому статусу в рамках ЕС.

Между тем, известный немецкий эксперт и политолог Александр Рар заявил недавно, что не существует ни одного объективного обстоятельства, позволяющего всерьёз рассматривать возможность вступления Украины в Евросоюз или НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.19

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