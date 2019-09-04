Только членство! Украина отказалась обсуждать особый статус в ЕС

Украина согласится только на полноценное членство в Евросоюзе и отвергает любые предложения по альтернативному статусу в рамках ЕС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом категорически заявили в МИД Украины.

Ранее президент Словении Борут Пахор предложил руководству ЕС предоставить Турции и Украине особый статус в рамках Евросоюза.

В данный момент между Украиной и ЕС действует соглашение об ассоциации.

«Стратегическая цель Украины – это полноценное членство в ЕС, что также закреплено в конституции нашего государства...

Это цивилизационный выбор украинского народа, ради которого мы продолжаем активно работать, в частности в рамках реализации Соглашения об ассоциации с ЕС», – цитирует ТАСС пресс-секретаря МИД Украины Екатерину Зеленко.

Между тем, известный немецкий эксперт и политолог Александр Рар заявил недавно, что не существует ни одного объективного обстоятельства, позволяющего всерьёз рассматривать возможность вступления Украины в Евросоюз или НАТО.

«Если объективно посмотреть на вещи и назвать всё своими именами, я не могу себе ни при каких обстоятельствах представить, что такая страна, как Украина, может стать членом Европейского Союза или НАТО.

Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её принимать не будут. Мы об этом говорим уже 15 лет. За 15 лет теоретически можно было совсем другие реформы провести. Они не проводились, а сейчас время упущено.

15 лет назад, может быть, ещё был шанс войти в Европейский Союз. Да и тогда ЕС был гораздо сильнее, мощнее и богаче, чем сегодня. Сегодня Европейский Союз сам слабеет. Расширения его на восток не будет», – констатировал Рар.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.19

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