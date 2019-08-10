Трусость Януковича привела к отделению Крыма вместо потери Львова – немецкий эксперт

В 2014 году Запад ждал, что экс-президент Украины Виктор Янукович подавит госпереворот в Киеве, а не сбежит в Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный немецкий эксперт и политолог Александр Рар.

По данным немецкого эксперта, в случае решительных действий украинского президента по подавлению путча США, НАТО и Евросоюз готовились поддержать отделение от Украины западных областей страны.

«Если бы Янукович в 2014-м году использовал всю свою власть, а у него были возможности подавить Майдан, тогда бы откололась западная Украина от тогдашней Украины.

Я в этом уверен – там тоже было оружие, там тоже уже были заняты администрации, народ был готов выйти из этой Украины и создать свое государство на западе Украины.

При поддержке НАТО, американцев и при поддержке Европы. Это было бы 100%.

Получилось по-другому, и теперь на востоке Украины люди восстали против Майдана, против западноукраинских элит, которые пришли во власть. Получилось то, что мы имеем сейчас», – приводит цитату Рара «Политнавигатор».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.08.19

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