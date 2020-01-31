Зеленский умоляет США приставить к Донбассу специального надсмотрщика

Киев не удовлетворен ни «минским», ни «нормандским» форматами и нуждается в специальном представителе США по Украине, так как не справляется с «российской агрессией» в Донбассе и не может «вернуть Крым».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во время совместного брифинга с прилетевшим в Киев госсекретарем США Майком Помпео заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента», – приводит слова Зеленского РИА Новости.

При этом украинский президент не забыл обрушить на администрацию США потоки лести.

«Мы очень высоко ценим усилия президента Трампа и его администрации в этих делах. Благодарны и за вашу личную твердую и непреклонную позицию относительно войны на Донбассе и незаконной аннексии Крыма», – заявил Зеленский.

Напомним, в ноябре прошлого года Киев уже выражал сожаление планами Госдепа ликвидировать должность спецпредставителя США на Украине, которую ранее занимал Курт Волкер.

Однако позже появились сообщения, что должность официального представителя США на Украине может быть совсем ликвидирована.

Отмечалось, что такая мера вызвана нежеланием администрации Белого дома и самого президента Трампа связываться с «токсичной Украиной», любое взаимодействие с которой ведёт лишь к скандалам и угрозе политической репутации.

Симферополь, Иван Капустин

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