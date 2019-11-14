Киев требует придать спецпредставителю США на Украине статус Виктории Нуланд

Киев опечален планами Госдепа ликвидировать должность спецпредставителя США на Украине, которую до недавнего времени занимал Курт Волкер.

Вместе с тем, эта должность не была столь эффективной в сравнении с теми полномочиями, которые имела в 2014 году помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью украинскому филиалу ВВС заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Волкера я лично очень уважаю, но его позиция была несколько отличной от Виктории Нуланд. Он не был сотрудником Госдепа, у него не было аппарата, который бы на него работал, он не мог быть привлечён ко всем существующим процессам.

Всё же, я думаю, надо вернуться к тому формату, который был при Виктории Нуланд, когда у неё за спиной стояла вся мощь Государственного департамента», – заявил Пристайко.

Между тем, по сообщениям американских СМИ, ликвидация поста спецпреда США на Украине вызвана нежеланием администрации Белого дома и самого президента Трампа связываться с «токсичной Украиной», любое взаимодействие с которой ведёт лишь к скандалам и угрозе политической репутации.

Кроме того, на «опасный пост», который до этого занимал ушедший в отставку Курт Волкер, невозможно найти желающих.

Стоит отметить, что и ранее должность официального представителя США на Украине не особо ценилась в Белом доме и считалась, скорее, «общественной нагрузкой».

По мнению известного киевского политолога Михаила Погребинского, создавалось впечатление, что Курт Волкер просто подыскивает «себе работу», пытаясь активно проявить себя на Украине.

«Что касается Волкера, он имеет поручение от Госдепа, такое впечатление, что на общественных началах – я так и не понял, есть у него какая-то государственная должность, но похоже, что нет.

Ну, он ищет себе работу – у него поручения есть, а с ним никто из серьезных людей разговаривать не хочет. Во всяком случае, в Москве», – заключил Погребинский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.19

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