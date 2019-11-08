В Вашингтоне никто не хочет представлять США на Украине

Должность официального представителя США на Украине может быть ликвидирована.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Foreign Policy».

Сообщается, что такая мера вызвана нежеланием администрации Белого дома и самого президента Трампа связываться с «токсичной Украиной», любое взаимодействие с которой ведёт лишь к скандалам и угрозе политической репутации.

Кроме того, на «опасный пост», который до этого занимал ушедший в отставку Курт Волкер, невозможно найти желающих.

Стоит отметить, что и ранее должность официального представителя США на Украине не особо ценилась в Белом доме и считалась, скорее, «общественной нагрузкой».

По мнению известного киевского политолога Михаила Погребинского, создавалось впечатление, что Курт Волкер просто подыскивает «себе работу», пытаясь активно проявить себя на Украине.

«Что касается Волкера, он имеет поручение от Госдепа, такое впечатление, что на общественных началах – я так и не понял, есть у него какая-то государственная должность, но похоже, что нет.

Ну, он ищет себе работу – у него поручения есть, а с ним никто из серьезных людей разговаривать не хочет. Во всяком случае, в Москве», – заключил Погребинский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.11.19

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