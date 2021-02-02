Вашингтон пообещал Украине военную и экономическую помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь. Он заявил об этом во время переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Кроме того Блинкен заверил, что США «уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евро-атлантическим устремлениям Украины». Ранее Кулеба заявил об окончательном разрыве страны с русским миром. По его словам, теперь Украина принадлежит к евро-атлантическому Западу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.02.21

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