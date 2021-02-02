российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 февраля 2021, 10:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Вашингтон пообещал Украине военную и экономическую помощь

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь. Он заявил об этом во время переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

Кроме того Блинкен заверил, что США «уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евро-атлантическим устремлениям Украины». Ранее Кулеба заявил об окончательном разрыве страны с русским миром. По его словам, теперь Украина принадлежит к евро-атлантическому Западу.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.02.21

«Обсудить войну в Европе» – Зеленский напрашивается в гости к Байдену. / «Нам страшно» – украинские медики не хотят прививаться вакциной Pfizer. / В Киеве дождались звонка из Вашингтона, но это был не Байден. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Киев утратил надежду стать особым военным союзником США

Метки / Украина

Украина вновь стала закупать российскую электроэнергию

В Республике Сербской за международную проституцию задержан гражданин Украины

Трутнев предложил взимать плату с компаний за наем иностранных работников

Ресторанный гид Michelin извинился за «русский борщ»

Будапешт требует от Украины прекратить издевательства над венграми Закарпатья

Украина требует от Боснии объяснений по поводу подаренной Лаврову иконы из Луганска

Генассамблея ООН утвердила российскую резолюцию против героизации нацизма

Telegram-каналы прокомментировали вторую часть комикса «Вагнер» о событиях в Донбассе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Украина, Экономика, США, Украина,