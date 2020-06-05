Посол Украины в Германии: Зеленский – любимый собеседник у Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не общалась ни с одним лидером другого государства так часто, как с Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Только состоялся телефонный разговор президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель...

Ни с каким другим главой иностранного государства руководитель правительства Германии так часто не общалась!», – похвалился Мельник, отметив, что это уже их одиннадцатая за год беседа.

Правда, посол не уточнил, по чьей инициативе состоялось большинство переговоров Меркель и Зеленского.

Напомним, украинский политолог Вадим Карасёв рассказал, что президент Украины названивает немецкому канцлеру, чтобы она убедила Владимира Путина согласиться на встречу лидеров «нормандской четвёрки» до осени, когда в «Незалежной» состоятся местные выборы.

По мнению политолога, стремительно теряющей рейтинги команде Зеленского необходимо показать избирателям хоть какие-то прорывы в деле урегулирования конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.06.20

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