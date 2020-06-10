Грызлов объявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в Трёхстороннюю контактную группу (ТКГ) в Минске собственных «представителей» Донбасса – вместо того, чтобы приступить к прямому диалога с реальными участниками переговоров от ЛДНР.

Кроме того, украинская сторона окончательно отказалась от выполнения политической части комплекса мер.

Это свидетельствует о фактическом выходе Киева из минского процесса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

«Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 комплекса мер по выполнению минских соглашений с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины.

Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса», – приводит РИА Новости слова Грызлова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировали провал мирного урегулирования в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.20

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