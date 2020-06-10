российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 июня 2020, 03:32 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Грызлов объявил о фактическом выходе Киева из Минских соглашений

Фото: proexpress.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в Трёхстороннюю контактную группу (ТКГ) в Минске собственных «представителей» Донбасса – вместо того, чтобы приступить к прямому диалога с реальными участниками переговоров от ЛДНР.

Кроме того, украинская сторона окончательно отказалась от выполнения политической части комплекса мер.

Это свидетельствует о фактическом выходе Киева из минского процесса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

«Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 комплекса мер по выполнению минских соглашений с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины.

Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил. Такая позиция фактически означает выход Украины из минского процесса», – приводит РИА Новости слова Грызлова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировали провал мирного урегулирования в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.06.20

Климкин: Россиянам совершенно не стыдно за Крым. / Часть жителей Крыма обязали сдавать платные анализы на COVID-19. / После сделки с МВФ существование украинского государства стало бессмысленным – эксперт. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Путин и Меркель констатировали провал мирного урегулирования в Донбассе

В ЛДНР проигнорировали назначенных Зеленским «представителей Донбасса»

«Воинственная неадекватность»: Зеленский сам назначил «представителей» от ЛДНР и отправил их в Минск

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Общество, Политика, Россия, Украина,