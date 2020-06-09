В ЛДНР проигнорировали назначенных Зеленским «представителей Донбасса»

Назначенные Владимиром Зеленским в Трёхстороннюю контактную группу в Минске перебравшиеся из Донбасса в Киев активные противники ЛДНР сидели за столом украинской делегации и даже не пытались говорить от имени народных республик.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал представитель Луганской народной республики на минских переговорах Родион Мирошник.

«Никто из участников переговоров в группе ни от ЛДНР, ни от РФ, ни от ОБСЕ не воспринял появление дополнительных участников от Киева как новую сторону переговоров, которая имела бы хоть какое-то право обсуждать и согласовывать вопросы политической подгруппы на минских переговорах. Они заявлены были официальной нотой МИД Украины и сидели за столом украинской делегации. Ни кем иным, кроме дополнительных представителей Киева, они быть просто не могли», – цитирует Мирошника РИА Новости.

«Из четверых новоприглашенных украинцев двое не произнесли ни слова за четыре часа заседания, один дважды пытался выступить, но не смог понять тему переговоров и был остановлен координатором от ОБСЕ, который попросил его с жалобами на тяжелую жизнь попробовать поучаствовать в заседании гуманитарной группы, в политической подгруппе эти темы не обсуждались», – добавил Мирошник.

Напомним, назначенцы Зеленского ранее отметились действиями и публикациями в прессе, разжигающими национальную ненависть и вражду к Донбассу.

В связи с этим известный украинский блогер Анатолий Шарий предложил Донецку и Луганску отказаться от любых переговоров с Киевом, пока Украина не отзовёт одиозных журналистов и не извинится.

Симферополь, Валентин Карамазов

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