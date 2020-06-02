Иначе заблокируем: Киев выдвинул Москве условие для обмена пленными

Администрации Зеленского уже недостаточно доброй воли Кремля для продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами.

Теперь Москва должна выполнить новое условие, прежде чем Киев согласится на обмен и вывоз своих помилованных граждан на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об очередном требовании украинской стороны стало известно из опубликованного сообщения пресс-службы офиса президента Украины по итогам встречи главы офиса Андрея Ермака и помощника канцлера Германии по внешнеполитическим вопросам Яна Геккера.

«По мнению Андрея Ермака, два раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц по согласованной формуле «все определенные на всех определенных», которые успешно проведены после парижского саммита лидеров государств – участников нормандского формата, – это положительные примеры того, как эти соглашения могут быть реализованы.

Но, по словам руководителя офиса президента Украины, для разблокировки дальнейших взаимных обменов представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО (ЛДНР – прим.«НД»), а также в Крыму и в Российской Федерации», – приводит ТАСС текст документа.

Отметим, что обмен пленными до сих пор особенно усердно инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, в последнее время в Россию из Украины всё чаще «возвращаются» незаконно арестованные или осуждённые украинскими судами граждане «Незалежной». В последнем списке на обмен их было большинство и далеко не все из Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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