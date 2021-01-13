Россия выручила на торговле с Украиной на $2 млрд больше

Россия вошла в тройку важнейших торговых партнёров для Украины – с положительным сальдо в почти два миллиарда долларов. Импорт российских товаров на Украину составил в сумме $4,6 млрд, экспорт украинских товаров в Россию – $2,7 млрд.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

Больше всего товаров на Украину ввезено из Китая – на сумму $8,3 млрд, в Китай отправленно продукции на $7,1 млрд. Импорт из Германии составил $5,1 млрд, экспорт в Польшу – $3,3 млрд.

Отмечается, что в России Украина закупает наземный транспорт, машины, оборудование, механические устройства и углеводороды.

Основу экспорта из Украины в РФ составили чёрные металлы, зерновые, масла и жиры различного происхождения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.21

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