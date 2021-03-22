На Украине производство и экспорт муки упали до исторических минимумов

На Украина драматически снизилось производство муки. Кроме того, в разы упал её экспорт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на сельскохозяйственный информационный ресурс «АПК Информ».

Так, только в январе текущего года украинские предприятия произвели муки на 36% ниже, чем в январе прошлого года.

Всего с июля 2020 по январь 2021 года производство пшеничной муки на Украине составило 735,8 тысяч тонн, что на 22% меньше того же периода 2019 года, и является историческим минимумом с момента провозглашения независимости в 1991 году.

В тоже время, экспорт украинской муки с июля по январь упал в несколько раз (до 93,3 тыс тонн), а импорт, наоборот увеличился – более, чем в пять раз (до 12,9 тыс тонн).

Отмечается, что 95% импорта муки пришлось на соседнюю Белоруссию.

Напомним, Таможенная служба Украины ранее сообщила, что «Незалежная» на четверть сократила экспорт своей сельскохозяйственной продукции.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.03.21

И дождь, и снег: в Крыму ожидаются сильные осадки. / Один из самых популярных туристических маршрутов Крыма стал опасным. / «Как можно жёстче!» – премьер Украины призвал ЕС «расширить и усилить» антироссийские санкции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»