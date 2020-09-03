Украина утрачивает позиции зернового экспортёра

Небывалая засуха и многолетняя эррозия плодородных почв привели к резкому снижению сбора зерновых культур на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Всего Украина в этом году недоберёт 7 миллионов тонн урожая зерновых, собрав 68 млн тонн вместо ожидаемых 75 млн. Фиксируется также существенное снижение сбора кукурузы и подсолнечника.

«В Украине продолжаются аномально высокие температуры и засуха. Как результат, существенно снижается урожайность кукурузы. Сейчас ожидаем валовый сбор кукурузы 33 млн тонн и 68 млн тонн зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн тонн», – заявил замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий.

Сообщается также, что экспорт украинской пшеницы упадёт в этом году на 17%.

Отметим, что в России, напротив, ожидают хорошего урожая зерновых, как минимум, на уровне рекордных сезонов – свыше 120 млн тонн.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.20

«Больше всего настораживает» – Лукашенко отреагировал на слова Лаврова об украинском вмешательстве. / На фестиваль «Таврида-Арт» завезли коронавирус. / Ученые пришли к выводу, что воды в Крыму достаточно, но используют ее нерационально. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»