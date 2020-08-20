России предрекли доминирование на мировом рынке зерна

Россия в текущем году способна собрать второй по величине урожай зерновых за всю историю, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос ведущих мировых аналитиков зернового рынка.

«Россия уже продает зерно более чем в 100 стран и доминирует на ключевом египетском рынке, где в этом сезоне румынское и французское зерно пока остаются в стороне», – указано в сообщении.

Аналитики высказывают мнение, что из-за неурожая в Евросоюзе, который возник на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа и экстремальных погодных изменений, Россия займет доминирующее положение на мировом рынке. При том эксперты высказывают уверенность, что дефицита на рынке не будет, так как РФ, как и ряд других стран смогут компенсировать неурожай.

Между тем, как писал «Новый День», в конце июля эксперты скорректировали прогноз по урожаю зерна в России. Причиной тому стала засуха на Урале и в Сибири. По оценкам аналитического центра «Совэкона» площадь сева под пшеницей составила 29,3 млн гектаров, а прогноз от начала июля сулил урожай в 79,7 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 122,5 млн тонн, сбор пшеницы может достичь 75 млн тонн. Согласно данным Росстата, посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами оцениваются в 47,981 млн гектаров (46,66 млн гектаров в 2019 году).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.20

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