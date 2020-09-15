Цены на российскую пшеницу взлетели до рекордного уровня

Российская пшеница дорожает третью неделю подряд. Стимулом для роста цен является активный спрос со стороны основных покупателей российского зерна, таких как Турция. Об этом говорится в обзоре отраслевого портала «СовЭкон».

На минувшей неделе экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордного уровня в этом сезоне. Котировки на пшеницу с уровнем протеина 12,5% повысились на 8 долларов – до 222 долларов за тонну. Для сравнения французская пшеница в цене не изменилась – ее стоимость составляет 223 доллара за тонну.

«Цены на российскую пшеницу подтягиваются к предложениям других поставщиков, поддерживает рынок и череда крупных тендеров», – говорят эксперты. В частности, среди закупок, прошедших в последнее время, самыми крупными были на 0,5 млн тонн (Турция) и на 0,7 млн тонн (Саудовская Аравия).

По словам специалистов, российский зерновой рынок в большинстве регионов прошел ценовое дно. На внутреннем рынке пшеница в среднем подорожала на 300-400 рублей в зависимости от класса на фоне сохранения высокого спроса со стороны экспортеров и активизации закупок отечественных потребителей.

Россия в текущем году способна собрать второй по величине урожай зерновых за всю историю, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на опрос ведущих мировых аналитиков зернового рынка. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай зерна в России в 2020 году составит порядка 122,5 млн тонн, сбор пшеницы может достичь 75 млн тонн. Согласно данным Росстата, посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами оцениваются в 47,981 млн гектаров (46,66 млн гектаров в 2019 году).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.09.20

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