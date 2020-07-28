Эксперты скорректировали прогноз по урожаю зерна в России из-за засухи

Экспертам пришлось скорректировать прогнозы урожая зерновых и пшеницы в РФ из-за засухи за Уралом и в Сибири. По оценкам аналитического центра «Совэкона» площадь сева под пшеницей составила 29,3 млн гектаров, а прогноз от начала июля сулил урожай в 79,7 млн тонн пшеницы.

Между тем, в июле в связи с засухой в Омской, Челябинской, Астраханской, Новосибирской областях и Алтайском крае возник риск увеличения площадей погибших посевов. В связи с этим эксперты полагают, что прогноз по урожаю будет скорректирован в строну снижения.

Директор департамента стратегического маркетинга аналитического центра «Русагротранс» Игорь Павенский полагает, что по сравнению с прошлым годом, снижение урожая в Сибири может составить 1,6-1,8 млн тонн, но в то же время в центральных регионах России он может вырасти на 4 млн тонн и более. Что касается, Приволжского федерального округа, то по мнению аналитика, ожидается еще более существенный прирост, передает РИА «Новости».

Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в России в 2020 году на уровне порядка 122,5 млн тонн, сбор пшеницы может достичь 75 млн тонн. Согласно данным Росстата, посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами оцениваются в 47,981 млн гектаров (46,66 млн гектаров в 2019 году).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.07.20

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