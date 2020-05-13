России предсказали рекордный урожай пшеницы

В 2020-2021 годах Россия может собрать 77 млн тонн пшеницы. Такой прогноз сделали в Министерстве сельского хозяйства США (USDA). Если прогнозы сбудутся, этот урожай станет вторым по объему с 2015 года. В USDA отмечают, что рекорд за последние пять лет для России был поставлен в 2017 году, когда удалось собрать 85,1 млн тонн зерна.

По оценкам американского Минсельхоза, на первом месте по объемам собранной пшеницы окажется Китай (135 млн тонн), а на втором – Индия (103 млн тонн). Есть все основания полагать, что в сезоне 2020-2021 Россия станет лидером по экспорту пшеницы, передает РБК.

Как писал «Новый День», в конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу. Временная квота на экспорт была введена из опасений роста цен на зерно. Лимит в 7 млн тонн был исчерпан еще 26 апреля, в связи с чем экспорт зерна из России был остановлен как минимум до 1 июля.

Российскую пшеницу на мировом рынке особо привлекательной для покупателей делает слабый рубль. Пример России оказался заразителен. Ему уже последовали некоторые страны. Это несет угрозу изменений в глобальной торговле вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и роста цен.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.05.20

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