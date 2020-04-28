Мировой рынок обеспокоился из-за дефицита российского зерна

Впервые за десятилетие страны могут испытать дефицит российской пшеницы, так как Москва «закрыла окно», запретив вывоз зерна за рубеж на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg.

Ранее из опасений роста цен на зерно российский Минсельхоз, выступил за введение временной квоты на экспорт: до 30 июня разрешалось вывезти не более 7 млн тонн. Однако Но данный лимит был исчерпан еще 26 апреля, в связи с чем экспорт зерна из России был остановлен как минимум до 1 июля.

Как отмечает агентство, российскую пшеницу на мировом рынке особо привлекательной для покупателей делает слабый рубль. Пример России оказался заразителен. Ему уже последовали некоторые страны. Это несет угрозу изменений в глобальной торговле вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и роста цен.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.04.20

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