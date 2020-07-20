Игру России на мировом рынке пшеницы назвали «политическим оружием»

Ограничение экспорта пшеницы со стороны России можно рассматривать как «политическое оружие», что вызывает беспокойство, пишет американское издание National Interest.

Согласно оценкам авторов авторов статьи, к 2028 году Россия будет контролировать порядка 20% экспорта зерна в мире. При этом на фоне глобального потепления, которое скажется на урожайности по всему миру, РФ способна стать укрепить свои позиции в качестве «зерновой державы».

По оценкам издания, климатические изменения способны наряду с увеличением площадей пахотных земель привести и к негативным последствиям. Речь идет о лесных пожарах и засухе, которые, по оценкам экспертов, будут случаться чаще и станут куда более суровыми.

Издание пишет, что глобальное потепление способно повысить зависимость стран от поставок пшеницы из России, а на фоне возможных климатических катаклизмов это сделает их уязвимыми.

Как писал «Новый День», еще в апреле аналитики заявили, что впервые за десятилетие страны могут испытать дефицит российской пшеницы. Поводом для таких оценок стало заявление Москвы о «закрытии окна» на экспорт зерна. Напомним, что из опасений роста цен на зерно российский Минсельхоз, выступил за введение временной квоты на экспорт до 7 млн тонн пшеницы. Однако лимит был исчерпан еще 26 апреля.

Российскую пшеницу на мировом рынке особо привлекательной для покупателей делает слабый рубль. Пример России оказался заразителен. Ему уже последовали некоторые страны. Это несет угрозу изменений в глобальной торговле вызывает обеспокоенность по поводу нехватки продовольствия и роста цен.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.20

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