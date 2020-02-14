Ученые: Россия получит обширные площади под сельское хозяйство

Канада и Россия относительно скоро получат пригодные для выращивания сельскохозяйственных культур обширные территории. Такие выводы сделали канадские ученые из университета Гуэлфа, проведя уникальное исследование, пишет phys.org. Они отметили, что благодаря глобальному изменению климата в ближайшие 50-100 лет страны смогут выращивать такие культуры, как пшеница, картофель, кукуруза и соя.

По оценкам исследователей, наиболее обширные земли сельскохозяйственного назначения получит Россия. Их площадь составит порядка 4,3 млн квадратных километров. Канада не сильно отстает по этому показателю – 4,2 млн квадратных километров. При этом ученые встревожены экологическими рисками, связанными с освоением новых территорий, так как это приведет к увеличению выбросов углерода в атмосферу, что в свою очередь ускорит темпы глобального потепления.

Оттава, Иван Гридин

Оттава. Другие новости 14.02.20

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