Засуха грозит погубить урожай в пяти регионах России

Ученые прогнозируют гибель сельскохозяйственных и кормовых культур на территории пяти регионов России. Более того, небывалая засуха может привести к снижению урожая в Волгоградской области и на Кубани.

«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», – говорится в сообщении на официальном сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Кроме того, сухая погода грозит снижением урожая в юго-восточных районах Ростовской области, ряде районов северо-востока и юга Волгоградской области, северо-восточных районах Краснодарского края, северных и центральных районах Калмыкии.

По словам ученых, усугубила ситуацию теплая и малоснежная зима. Дефицит воды может вынудить водохранилища и ГЭС на маловодных реках перейти на режим экономного расходования.

Помимо этого, специалисты прогнозируют возникновение торфяных пожаров во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.07.20

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