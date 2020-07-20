В Челябинской области объявят режим чрезвычайной ситуации

В Челябинской области собираются объявить режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первой половине лета объем осадков на Южном Урале не превысил 10% от нормы, а в сельхозрайонах дождей не было вообще. В результате 19 из 21 района объявили о почвенной засухе, а в 18 муниципалитетах введен режим ЧС.

По предварительным данным, недобор зерна оценивается в 40%, в денежно выражении ущерб может достичь 8 млрд рублей. От засухи уже пострадали 600 предприятий.

ЧС регионального уровня облегчит аграриям получение помощи из федерального бюджета, заверил глава региона. Но тут важно не затягивать с документами – все необходимые бумаги должны быть оформлены до 31 июля.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.07.20

Ждите смога: в Челябинске отменен режим НМУ. / К южноуральским депутатам пришла белочка. / Сломали, не успев сделать: на новом путепроводе в Челябинске произошло ЧП. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»