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Среда, 22 июля 2020, 10:24 мск

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Сельскохозрайоны на юге Челябинской области оказались на грани катастрофы

Сельскохозяйственные районы на юге Челябинской области оказались на грани катастрофы. Об этом заявил доктор сельскохозяйственных наук, профессор Южно-Уральского государственного аграрного университета Алексей Панфилов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от жесткой засухи в текущем году пострадали все территории региона. Но если на севере области ситуация поправима, то в Варненском, Брединском и Кизильском районах положение катастрофическое: практически полностью выгорели зерновые ранних сортов и кормовые культуры.

По предварительным данным, отметил Панфилов, в среднем по области удастся заготовить не более 30% кормов от норматива, на юге – и того меньше.

По информации минсельхоза Челябинской области, на сегодняшний день потеряно около 40% зерновых. Прогнозный урожай снизился с 1 млн 800 тыс тонн до 1 млн. Прямые убытки оцениваются на 2 млрд рублей, а недополученная прибыль достигает 8 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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