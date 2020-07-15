Жара лишила Южный Урал почти половины урожая зерновых

От засухи уже пострадали 14 территорий Челябинской области. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жара нанесла ущерб практически всем районам Южного Урала, но наиболее сложная ситуация отмечена в Агаповском, Аргаяшском, Брединском, Верхнеуральском, Еткульском, Красноармейском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Октябрьском, Троицком, Уйском, Увельском и Чебаркульском районах.

Днем температура на поверхности почвы достигает +68 градусов, а осадков на большей территории области не было свыше полутора месяцев. Да, и в мае выпало не более 45% нормы. Это привело к тому, что регион потерял почти 40% потенциального урожая зерновых: планировали собрать не менее 1,8 миллиона тонн, но, по предварительным данным, соберут не более 1,1 млн.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 14.07.20

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