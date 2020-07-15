Жара на Южном Урале активизирует еще одну угрозу урожаю

На Южном Урале обнаружены личинки саранчи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре ФГБУ «Россельхозцентр», личинки стадных саранчовых в Челябинской области найдены на площади 0,4 тысячи гектаров, средняя численность составляет 0,02 экземпляра на квадратный метр, максимальная численность – 1 экземпляр на квадратный метр.

Личинки нестадных саранчовых обнаружены на площади 66,18 тысяч га.

Отметим, стадная и одиночная (кобылки) фазы саранчи имеют значительные различия. В одиночной фазе саранча существует, когда для сохранения популяции достаточно пищи. Когда пищи начинает не хватать (наиболее часто это происходит в жаркие сухие годы), саранча откладывает «походное» потомство, которое собирается в большие скопления, они претерпевают значительные метаморфозы и начинают нападать друг на друга, подкрепляя в этой внутривидовой борьбе силы углеводосодержащим кормом, то есть пожирая всю доступную растительность.

Иными словами, текущим летом урожаю на Южном Урале угрожает не только жара, но и оголодавшая из-за нее саранча.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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