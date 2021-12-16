Кончается всё подряд: дефицит угля привёл к эффекту домино в энергетике Украины

Острая нехватка угля для украинских теплоэлектростанций привела к резкому увеличению расхода газа для поддержания отопления. Однако быстро выяснилось, что в газохранилищах нет дополнительных объёмов для одновременной замены угля и выработки достаточного количества электроэнергии.

В результате голубое топливо тоже становится дефицитным. Ситуацию усугубляет низкий объём российского транзита газа, что не позволяет осуществлять дополнительный отбор из трубы, идущей в Европу. В этих условиях атомная и гидрогенерация не справляются с возросшей нагрузкой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский экономист и финансовый аналитик, экс-советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

«Дефицит одного энергоресурса приводит к перерасходу другого. Например, низкий запас угля, который наблюдается сейчас, приводит к перерасходу природного газа. Если его мало – приходится увеличивать выработку гидро- и атомной электроэнергии. С точки зрения общих показателей Украина вошла в зиму с запасами угля в 4-5 раз ниже, чем по плану. Но если были бы высокие запасы природного газа, диспозиция не оказалась бы столь критической», – цитируют Куща «Известия».

«В подземных хранилищах на начало осенне-зимнего периода запасы составляли примерно 17-18 млрд кубометров. Но около 5 млрд кубометров были техническими, которые нельзя выкачивать. И еще около 4 млрд кубометров принадлежали компаниям, которые хранили этот газ с целью перепродажи. То есть, выходит менее 10 млрд кубометров, который можно реально использовать. Это очень низкий показатель, который рассчитан на теплую зиму и на то, что газ не придется дополнительно сжигать из-за дефицита угля», – отмечает эксперт.

«Транзит российского газа упал до 40 млрд кубов – скорее всего, такой показатель будет зафиксирован по итогам 2021 года. Раньше были годы, когда запасы в ПХГ были ниже, но транзит был порядка 82 млрд кубометров. Почему важен этот показатель: на востоке, частично на юге и в центре – можно было отбирать газ из украинской ГТС, а объемы пополнить с помощью так называемого виртуального реверса на западных границах. Если транзитного газа мало, то давление падает, и такие действия выполнять уже нельзя», – приводит слова Куща «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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