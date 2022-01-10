Вместо «российского вторжения»: в наступление на Украину пошёл генерал Мороз

Украинская экономика и энергетика, а вместе с ними и вся коммунальная отрасль подвергнутся в ближайшие дни критическому испытанию: на Украину надвигаются сильные, по меркам «Незалежной», морозы.

Напомним, недавно экс-глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что энергетика Украины не выдержит резкого снижения температуры воздуха, и Киев будет вынужден отбирать идущий в Европу российский газ, что приведёт к остановке Москвой транзита и, как следствие, к экономическому коллапсу в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в гидрометцентре Украины объявили о предстоящих в ближайшие дни 15-градусных морозах, идущих с севера.

«После снегопадов в столице ожидается резкое снижение температуры. Ночью отметки термометров будут достигать -15°C», – заявили украинские синоптики.

Между тем в Киеве боятся, что не успеют очистить столицу от снега до наступления холодов.

«Узкие дорожки, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, лестницы расчищают 330 работников в составе 52 бригад по ручной уборке», – сообщили в мэрии.

Сообщается, что уже 12 января столбики термометров опустятся до -14.

Симферополь, Валентин Карамазов

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