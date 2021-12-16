Украина прекратила инвестиции в ремонт транзитных магистральных газопроводов

На Украине отменены инвестиции для поддержания в рабочем состоянии магистральных труб и перекачивающего оборудования из-за неясности с продолжением транзита российского газа в Европу после 2024 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» (ГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, сейчас продолжается финансирование только ремонта внутренних трубопроводов для поддержания газоснабжения украинских регионов.

«Мы не инвестируем в модернизацию оборудования, которое не будет использоваться в случае отсутствия транзита. Мы инвестируем только в те компрессорные станции, только в те газопроводы, которые будут использоваться вне зависимости от того, есть ли транзит или нет...

Что касается инвестиций... это общие инвестиции в поддержку нашей ГТС. Это и текущий ремонт, и диагностика...», – отметил он.

Глава ГТСУ возлагает надежду на транспортировку по опустевшим без транзита магистральным трубам водорода, производство которого на Украине туманно обещает организовать Евросоюз. Однако и здесь пока нет никакой ясности.

«Сейчас мы не можем назвать цифру. В ближайшие два года мы будем делать детальный технический анализ нашей ГТС, чтобы понять, что нам фактически надо сделать, чтобы иметь возможность транспортировать смесь водорода. Поэтому мы сможем оценить инвестиции где-то через два года», – резюмировал Макогон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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