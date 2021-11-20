Украина просит ЕС заставить Россию продлить транзитный газовый контракт

Украина ведёт переговоры с «западными партнёрами», которые, по задумке Киева, заставят Москву продлить контракт на транзит газа после 2024 года через территорию «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью для «Радио Свобода» рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев хочет заключить новый транзитный договор на 15 лет на тех же условиях, которые действуют сейчас.

«Контракт по транзиту газа мы хотим продлить. Поэтому мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них зависит его продолжение. Для нас идеальным сроком является продление на 15 лет этих условий», – заявил Шмыгаль.

Вместе с тем, Украина предлагает увеличить объём прокачки газа – чтобы «Газпром» добавил к сегодняшним 40 млрд кубометров в год ещё 55 млн в сутки (примерно, 15 млрд в год). При этом Шмыгаль «великодушно» предложил скидку на транзит этих дополнительных объёмов и добавил, что Украина может прокачивать все 80 млрд кубометров.

«Вот этот излишек мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте. Мы готовы транзитировать вдвое больше, система к этому готова», – уверяет украинский премьер-министр.

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина из-за запуска российского газопровода «Северный поток – 2» будет терять до $2 млрд ежегодно – это эквивалентно примерно 1,5% ее ВВП.

Симферополь, Валентин Карамазов

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