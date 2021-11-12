В Минэнерго Украины заявили об энергетической войне с Россией

Украина находится в состоянии фактической энергетической войны с Российской Федерацией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замминистра энергетики Украины Максим Немчинов.

При этом он повторил дежурные обвинения в адрес России о якобы сознательном сокращении Москвой транзита газа через украинскую ГТС и блокирование казахстанского транзита энергетического угля в «Незалежную».

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углем на Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть, они делают все для того, чтобы мы еще больше ощутили на себе этот кризис», – утверждает Немчинов.

Отметим, в Казахстане уже заявили, что Россия не запрещала транзит угля, сложности поставок на Украину связаны с дефицитом вагонов и напряжённостью графика ж/д перевозок.

Что касается транзита газа, то Россия, по словам европейских потребителей, полностью выполняет свои контрактные обязательства.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.21

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