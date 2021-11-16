Лишимся миллиардов: Киев подсчитал будущие потери из-за запуска «Северного потока – 2»

Украина из-за запуска российского газопровода «Северный поток – 2» будет терять до $2 млрд ежегодно – это эквивалентно примерно 1,5% ее ВВП. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Reuters. По его мнению, трубопровод не соответствует требованиям европейского законодательства. У Киева все еще теплится надежда, что «СП – 2» не будет запущен, отметил Витренко.

Глава «Нафтогаза» утверждает, что Россия использует газ в качестве оружия и не играет по правилам. «Северный поток -2» фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», убежден он. По словам Витренко, газопровод нельзя сертифицировать до тех пор, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству». Соответствующие аргументы Киев готов представить в ходе процедуры сертификации, к которой Германия накануне допустила украинскую сторону.

На Украине ожидают, что американский Конгресс наложит санкции на оператора «СП – 2», поскольку этот проект «фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность», добавил руководитель «Нафтогаза».

15 ноября немецкий регулятор BNetzA одобрил участие «Нафтогаза» в сертификации «Северного потока – 2». В Берлине пояснили, что украинская сторона вправе заявлять свое мнение, однако не обладает правом вето.

На прошлой неделе шесть американских сенаторов-республиканцев инициировали введение санкций против оператора проекта «СП – 2»компании Nord Stream 2 AG. Соответствующие поправки предложено внести в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

8 ноября в «Газпроме» заявили о завершении строительства «СП-2» и готовности его к запуску. Перед этим газопровод должен пройти сертификацию, однако процедура может затянуться.

Киев опасается прекращения транзита газа через ее газотранспортную систему, если будет запущен газопровод «Северный поток – 2». Российские власти и «Газпром» неоднократно заявляли об отсутствии планов полностью прекратить транзит газа через Украину.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 15.11.21

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