В США задумали ввести новые санкции против «Северного потока – 2»

Шесть американских сенаторов-республиканцев предложили ввести новые санкции против «Северного потока – 2». Они инициировали ограничительные меры в отношении оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG. Соответствующие поправки предложено внести в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год.

Документ разработали сенаторы Джим Риш, Роб Портман, Рон Джонсон, Джон Баррасо, Том Коттон и Тед Круз.

«Пока администрация (президента США Джо Байдена – прим. ред.) продолжает игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы продолжим продвигать законодательство, которое защищает наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам пагубного влияния Кремля», – говорится в заявлении Риша на сайте комитета Сената по иностранным делам. Сенатор отметил, что с тех пор, как Белый дом «отказался ввести обязательные санкции Конгресса против «Северного потока – 2» в начале этого года, Россия снизила объемы транзита газа через Украину и сосредоточила войска и военную технику на украинской границе».

Сенатор Роб Портман заявил, что решение администрации Байдена отказаться от ограничительных мер, санкционированных Конгрессом, «придало смелости» президенту России Владимиру Путину и «нанесло ущерб Украине». «В то время, когда снова идет наращивание российских войск на украинско-российской границе, эти санкции имеют решающее значение для поддержки европейской независимости и энергетической безопасности», – подчеркнул он.

«Газопровод» Северный поток – 2» расширит влияние России и поставит под угрозу энергетическую безопасность всей Европы, – говорится в заявлении сенатора Тома Коттона. – Поскольку администрация Байдена не будет привлекать Путина к ответственности, Конгресс должен принять меры, чтобы наши союзники по НАТО не стали заложниками российской энергетики».

Ранее, в августе Вашингтон ввел санкции против нескольких компаний, задействованных в проекте «Северный поток – 2», но не против самой компании-оператора. В администрации США сочли, что введение санкций против Nord Stream 2 AG негативно отразиться на отношения Вашингтона с ключевым союзником Германией, но не остановит проект.

В сентябре конгрессмены приняли оборонный бюджет США, предусматривающий ужесточение санкций против России. Предложенные ограничения в том числе затрагивают госдолг РФ и газопровод «Северный поток – 2».

Накануне в «Газпроме» заявили о завершении строительства «СП-2» и готовности его к запуску. Меж тем газопровод еще не прошел сертификацию, которая может затянуться.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 09.11.21

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