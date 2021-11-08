В Киеве считают, что Германия обязана заплатить Украине за «Северный поток -2»

Германия обязана заплатить Киеву за запуск трубопровода «Северный поток – 2», помогая развитию зеленой энергетики, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, – сообщает РИА Новости.

Климкин в интервью украинскому политологу Юрию Романенко заявил буквально следующее: «Их надо взять за ворот и сказать: немцы, а теперь приходите, (это теперь ваша ответственность), – и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой».

Украинский экс-министр считает, что «каждый должен платить по счетам», поэтому лучшее, что может сделать Украина, – «грохнуть немцев» за газопровод.

Как сообщалось ранее, Украина выступает против «Северного потока – 2», а также за сохранение транзита газа из России в Европу через свою территорию. При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что запуск «СП-2» делает Украину более уязвимой для «российского вторжения».

Со своей стороны, Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об агрессии используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 08.11.21

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