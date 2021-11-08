Сертификация «Северного потока-2» из-за вмешательства ЕС может затянуться

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что в данный момент есть опасения, что вмешательство структур Евросоюза станет фактором, который замедлит сертификацию газопровода «СП-2», – сообщает сайт fbm.ru

«Сертификацию «Северного потока-2» можно было бы провести сразу, чтобы трубопровод можно было ввести в эксплуатацию через несколько недель. Все еще есть опасение вмешательства ЕС, что может затянуть все необходимые действия», – говорит депутат бундестага.

Штеффен Котре согласен с мнением экспертов, которые говорят, что высокая стоимость энергоносителей может быть снижена после запуска «СП-2».

Ранее премьер-министр Баварии заявил, что «запуск газопровода создаст условия для урегулирования стоимости газа. И данный вопрос очень важен для немцев».

В свою очередь, как сообщает ТАСС, со ссылкой на информацию, которую в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами сообщил заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников, «Северный поток -2» к запуску готов.

«Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – заявил г-н Фиников.

Кроме того, топ-менеджер «Газпрома» сообщил, что первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению.

Процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора Фиников комментировать отказался.

Берлин, Иван Бабурин

Берлин. Другие новости 08.11.21

Евгений Пригожин о вопросах британской прессы: Мне неведомо, почему я стал вспомогательным персонажем в геополитических сказках США. / Золотовалютные резервы России выросли до нового рекорда. / Google и Telegram вновь оштрафованы за отказ удалять запрещенный контент. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»