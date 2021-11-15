Киев допущен к участию в сертификации «Северного потока-2»

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил 15 ноября, что Берлин одобрил участие компании в процессе сертификации, – сообщают СМИ.

«НАК «Нафтогаз Украины» примет участие в процедуре сертификации оператора «Северного потока 2», – сообщил на своей странице в фейсбуке в понедельник, 15 ноября, глава правления НАК Юрий Витренко.

Витренко написал: «Такое решение принял немецкий регулятор BNetzA. Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», – сообщает агентство Прайм.

«Нафтогаз Украины» 18 октября зарегистрировала заявку на участие в сертификации оператора СП-2. В компании сообщили, что украинская сторона по-прежнему считает, что для нее существуют риски из-за запуска газопровода.

Украина опасается прекращения транзита газа через ее ГТС, если будет запущен газопровод «Северный поток 2». Руководство России и ПАО «Газпром» неоднократно заявляли об отсутствии планов полностью прекратить транзит газа через Украину, – пишет Интерфакс.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 15.11.21

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