Украина выразила готовность снизить стоимость транзита газа

Киев готов снизить стоимость транзита газа, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в среду, 17 ноября, – сообщают Известия со ссылкой на официальный сайт украинского президента.

В сообщении, размещенном на сайте президента Украины, говорится: «Президент Украины подчеркнул, что наше государство готово снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива».

Снижение стоимость транзита газа и предоставление своих ПХГ было предложено Киевом главе Еврокомиссии в числе предложений по предотвращению энергетического кризиса в Европе. Зеленский, кроме всего прочего, снова заявил, что «Северный поток -2» является угрозой энергетической безопасности всей Европы.

Киев, Иван Бабурин

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