Газпром с опережением выполнил обязательства перед Украиной

Контрактные обязательства Газпрома перед Украиной по транзиту газа в 2021 году выполнены досрочно, при этом экспорт голубого топлива потребителям в Европе продолжается по различным маршрутам, включая украинскую газотранспортную систему (ГТС), – сообщает ДИП ПАО «Газпром.

В Telegram-канале концерна говорится: «Сегодня компания выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной. С начала года через ее территорию протранспортировано 40 млрд. кубометров российского газа, что соответствует объему, предусмотренному транзитным договором на весь 2021 год».

Следует отметить, что ранее в Газпроме сообщили, что запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) опустились до 15,34 млрд. кубометров, что ниже показателя прошлого года на 39,2% (на 9,9 млрд. кубометров) и практически соответствует уровню на начало закачки в этом году (15,29 млрд. кубометров).

Отмечается что, из ПХГ Украины поднят уже почти весь газ, закачанный при подготовке к зиме.

Москва, Иван Бабурин

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