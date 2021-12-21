Цена на газ в Европе вышла на новый исторический рекорд

Биржевые цены на газ в Европе достигли нового исторического максимума, впервые превысив $2 тыс. за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу нидерландского хаба TTF достигала 174,61 евро за МВт·ч, что превысило $2,03 тыс. за тысячу кубометров по текущему курсу. Затем цена снизилась до 169,01 евро, а сейчас фьючерсы торгуются по 173,89 евро, что превышает отметку $2 тыс.

Таким образом, максимальная спотовая цена газа оказалась более чем на 18% выше стоимости «голубого топлива» накануне.

Предыдущий ценовой максимум был зафиксирован утром 6 октября, когда биржевая стоимость газа взлетела до $1969,2 за тысячу кубометров.

Цены на газ рекордно выросли на фоне приостановки «Газпромом» транзита в Германию по газопроводу Ямал – Европа. Ранее стало известно, что российский газовый холдинг отказался от бронирования на вторник мощностей газопровода.

В Кремле сочли вопрос поставок по газопроводу Ямал – Европа коммерческой ситуацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рекомендовал обратиться с вопросом о причинах резкого уменьшения бронирования мощностей непосредственно в «Газпром». Пресс-атташе Кремля при этом опроверг связь такого решения российской компании с заявлением немецких властей о задержке с сертификацией газопровода «Северный поток – 2».

Напомним, цены на газ в Европе резко пошли вверх после заявления новой главы МИД ФРГ Анналены Бербок о «Северном потоке – 2». Министр заявила, что трубопровод нельзя ввести в эксплуатацию из-за несоответствия европейскому энергетическому законодательству.

Москва, Наталья Петрова

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