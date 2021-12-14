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Вторник, 14 декабря 2021, 12:34 мск

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Газ в Европе вновь резко подорожал

Стоимость тысячи кубометров газа в Европе взлетела до 1400 долларов на спотах, следует из данных биржи ICE. Цена на январские фьючерсы на TTF составила 1425 долларов за тысячу кубов.

Цена достигла максимума с октября, когда был установлен рекорд в две тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

Резкий скачок стоимости газа случился на фоне заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о несоответствии «Северного потока-2» европейскому энергетическому законодательству. По словам министра газопровод нельзя ввести в эксплуатацию.

Напомним, скачок цен на газ в Европе уже наблюдался в середине ноября после приостановки сертификации «Северного потока-2». Тогда декабрьские фьючерсы по индексу голландского TTF поднялись до 1042,6 доллара за тысячу кубометров, то есть почти на 11% выше, чем днем ранее.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»

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Ямал, Сибирь, В мире, Россия, Экономика, Европа, Нефть и газ, Рост цен,